Оля рассказала, как 10-летняя Алиса отреагировала на полномасштабное вторжение РФ в Украину и срочный переезд семьи.

Маша Ефросинина и Оля Полякова выпустили новую серию YouTube-проекта "Взрослые девочки". Ранее он нес развлекательный характер, где две знаменитости обсуждали повседневные вопросы и смеялись над ними.

После длительного перерыва звезды решили снова собраться, чтобы серьезно поговорить о войне, которая изменила жизни миллионов. Женщины вспомнили то, как их дети узнали о войне и как отреагировали на это.

Мария Ефросинина призналась, что сложнее всего было с семилетним Сашей, который спрашивал что началось, почему так случилось и почему Путин убивает других людей. Ольга Полякова добавила, что ее младшая дочь Алиса задала похожий вопрос: "Мама, что мы сделали им плохого? Почему они нас убивают?".

"Потому что они решили, что Украина не должна существовать", - ответила Полякова.

"Они решили, что мы не имеем права на свою жизнь. Это все равно, что в твою квартиру пришел сосед, убил всех, кто в ней был, наср*ал посредине комнаты, забрал оттуда все твои вещи, а когда выходил, то кинул туда бомбу. Почему он так делает? Потому что он решил, что это его", - еле сдерживая слезы сказала украинская певица.

Напомним, Полякова расплакалась, рассказывая о встрече с женщиной из Ирпеня.

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