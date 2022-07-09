Русской сделали и звезду Наталию Орейро, которая приняла гражданство РФ.

Россия стала страной, в которую некоторые иностранные знаменитости решили сбежать от своих проблем: кто-то - от обвинений в изнасилованиях, кто-то - от финансовых проблем.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, кто из мировых звезд получил паспорт РФ.

Звезда боевиков 1990-х Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство лично из рук Владимира Путина. Оказывается, что у актера начались проблемы в Америке: сначала его обвинили в изнасиловании, затем - в сокрытии прибыли с рекламы криптовалюты. Но от американского гражданства он не отказался. Он в США несет российскую пропаганду и поддерживает страну-оккупанта. Сигал лживо утверждал, что это Грузия напала на Россию.

РФ сделала своим гражданином еще одну знаменитость - бойца ММА Джеффа Монсона. И этот "экземпляр" также нужен РФ, чтобы нести российскую пропаганду в массы на английском языке. Он заявляв, что "Украина вторглась на Донбасс в 2014 году и сама себя обстреливала".

Кроме того, Россия дала гражданство американскому боксеру Рою Джонсу-младшему. Все потому, что в Америке он задолжал 3 млн долларов. Он даже выходил на бой под российским флагом, после чего в РФ больше не сражался и не жил там. На вопрос Кличко о гражданстве и его мнении о стране-агрессоре Рой ответил, что он не имеет никакого отношения к политике.

Также русской сделали и звезду Наталию Орейро, которая приняла гражданство РФ. Она получила популярность благодаря сериалу "Дикий ангел". Но вовсе не любовь к русской публике привела ее к гражданству России. А, как и других "новых русских", - налоги. В ее родном Уругвае подоходный налог на ее деятельность 36%, а в РФ - 13%.

Еще одна звезда, которая бежала от больших проблем в РФ, - Жерар Депардье. В России он получил виноградники в оккупированном Крыму и квартиры в Грозном и Саранске. Взамен актер расхваливал Путина. Но в РФ его тоже ждали проблемы с налогами, он продал всю недвижимость и выехал в Европу. Затем начал критиковать президента России, после чего его лишили гражданства РФ.

Напомним, актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, состоял в партии "Справедливая Россия – За правду".

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