Задворному не понравилось то, что Огневич плакала на камеру.

Победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный продолжил волну обвинений и упреков в адрес Златы Огневич. В частности, он высмеял ее слезы на камеру.

Читайте также"Я очень этому рада": Злата Огневич удивила своим постом после расставания с победителем "Холостячки""Я не понял одного: зачем "этот человек", кроме пост-шоу, начал "досыпать" мне из личных ресурсов", - заявил он в "истории" в Instagram.

По словам Андрея, поэтому его и разрывало от эмоций. Также ему не понравилось то, что Злата плакала на камеру.

"Я верю в искренность этих слез (Огневич, - УНИАН.). Просто когда на слезы вот так вот наводится камера, то мотивы... Ну, какие мотивы?" - подытожил Задворный.

Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. А второй финалист проекта Дмитрий Шевченко ушел с кольцом в слезах, ведь девушка отвергла его предложение.

Злата пробыла вместе с Андреем всего 1,5 месяца и рассталась. Как рассказал экс-возлюбленный "холостячки", все произошло по его инициативе, поскольку у него прошли чувства.

17 декабря в "историях" Задворный рассказал, что не скучает по Злате и не испытывает к ней никаких теплых чувств.

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Автор: Ольга Робейко