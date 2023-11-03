Этот титул получила бразильская модель.

Норвежский журнал Playboy определился с идеальной женщиной. Ею, по версии глянца, стала 35-летняя модель из Бразилии Джанайна Празерес.

Девушка уже отреагировала на этот титул. Она рассказала, что, на самом деле, несколько раз обращалась к пластическим хирургам, поэтому ее нынешняя внешность немного далека от той, которой она обладала в более юном возрасте.

По словам Празерес, она потратила 300 тысяч долларов на улучшение своей внешности и не жалеет об этом. Девушка убеждена, что именно красота - залог ее успешной жизни.

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"Мне нравится чувствовать себя красивее, я всегда стараюсь повысить свою самооценку. Это секрет лучшей жизни. Итак, если я могу инвестировать в это – я не экономлю", - сказала модель в комментарии Daily Star.

Так, Празерес уже избавилась от лишнего веса с помощью операции, сделала две пластики носа, увеличила грудь, ягодицы и сделала инъекции красоты. Кроме того, она вставила гормональные имплантаты и удалила реберную кость, чтобы выглядеть стройнее.

Кроме того, девушка активно занимается спортом и беспокоится о своем ментальном здоровье. Она говорит, что ежедневно посещает психолога.

Напомним, ранее журнал MAXIM назвал самую горячую женщину 2023 года.

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