Поклонники поддержали ее в комментариях.

Дочь покойной украинской певицы Нины Матвиенко - Антонина - поделилась с поклонниками новым видео, снятым в саду возле своего дома.

Она предстала возле калины в черной кофте и без грамма макияжа на лице. Волосы Матвиенко распустила. На ее лице заметна грусть. Девушка до сих пор тяжело переживает смерть мамы.

Поклонники решили поддержать Тоню в комментариях. Они написали, что плачут вместе с ней и пожелали ей сил и терпения. Больше всего было таких комментариев как:

"Я каждый день только с мыслью о вас, и не только я... Держитесь"

"К сожалению, еще долго будет болеть. Знаю, потому что потеряла обоих родителей в один год"

"Тонечка, никакие слова не смогут уменьшить боль утраты. Пусть земля будет мягеньким пухом лучшему человеку и певице. Она невероятная"

"Вы наш цветочек. Ваш с мамой голос - это и есть вся Украина. Держитесь"

"Это очень большая трагедия. До сих пор не могу в это поверить"

Напомним, Нина Матвиенко умерла 8 октября. Через два дня ее похоронили на Зверинецком кладбище. На прощании выступила Тоня Матвиенко. Она сказала, что мама хотела, чтобы ее запомнили такой, какой она была при жизни. А также уточнила, что Нина Митрофановна не хотела, чтобы кто-то плакал на ее похоронах.

Вас также могут заинтересовать новости: