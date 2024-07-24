Nemo выступили вместе с Jerry Heil.

Известная украинская певица Jerry Heil выступила на одной сцене с победителями "Евровидения-2024", известными швейцарскими певцами Nemo. Концерт знаменитостей состоялся в городе Люцерн, Швейцария.

В своем Instagram исполнительница поделилась совместными кадрами с небинарной личностью, которой себя позиционирует Nemo. Артисты позировали с арбузом в руках.

Также и швейцарцы поделились кадрами с украинкой. На фотографиях знаменитости позируют на камеру перед выходом на сцену. А позже они показались на концерте среди сотни поклонников.

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Прямо во время выступления Jerry Heil и Nemo подняли на сцену украинский флаг и исполняли песни с ним. Швейцарцы опубликовали трогательные фото этого момента, на которых они с певицей предстали в нежных объятиях.

"Две поп-королевы", - лаконично подписали снимки Nemo.

Как известно, в мае отгремел музыкальный конкурс Евровидение. Nemo одержали победу на шоу со своей триумфальной песней "The Code". Следовательно, в следующем году Евровидение будет проводиться в Швейцарии. Украинки Jerry Heil и alyona alyona заняли 3 место на конкурсе. Они представляли Украину с песней "Teresa & Maria".

Напомним, ранее стало известно, что победители "Евровидения-2024" выступят в Украине во время войны. Выяснилось, что концерт состоится в следующем году. Nemo анонсировали совместный трек с украинскими певицами.

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