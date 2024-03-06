Она официально отказалась от будущего выступления.

Двукратная победительница Евровидения-2023 певица Loreen, которая недавно попала в скандал из-за своего предстоящего выступления на фестивале "Dream Music Fest 2024" российского олигарха, прокомментировала эту ситуацию.

Исполнительница, которая выражала свою поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения, отметила, что отказывается от своего участия в концерте. Об этом она написала на платформе Discord.

"Я и моя команда узнали новую информацию о "Dream Music Fest" в Азербайджане. Исходя из этого, я решила отменить свое выступление еще до того, как об этом было объявлено", - написала певица.

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Больше подробностей девушка не писала.

Что известно о фестивале и его участниках

Фестиваль "Dream Music Fest" должен состояться 24-28 июля этого года в городе Баку. Организатором мероприятия является друг и сторонник российского диктатора - олигарх Эмин Агаларов. Он и его семья неоднократно выражали свою поддержку кровавой политике Кремля.

К слову, на этот фестиваль было приглашено около 250 участников из разных стран. Loreen должна была выступать на одной сцене с предательницей Ани Лорак, путинистом Эмином и другими певцами.

Напомним, ранее Loreen признавалась, что ей больно за то, что украинцы вынуждены сейчас бороться с российской агрессией.

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