Миша Кацурин спел песню, лежа в кровати.

Украинская певица Надя Дорофеева показала своего возлюбленного Михаила Кацурина в постели. В кадре он лежит и играет на гитаре, исполняя при этом романтическую песню со словами "Я тебя люблю".

"В моей кровати валяется какой-то бард. Помогите", - шутливо написала Дорофеева.

Стоит отметить, что последнее время Дорофеева часто показывает в своих соцсетях Михаила. Ранее она обнародовала фотографии, на которых занималась творчеством с бойфрендом.

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Также она показывала, как проводит время с его детьми от первого брака с Дашей Кацуриной, которая к тому же сейчас встречается Владимиром Дантесом.

К слову, Кацурин также "светит" Додо на своей странице в Instagram. Ранее он показал ее полностью обнаженной.

Напомним, ранее Даша Кацурина раскрыла правду о разводе с бойфрендом Дорофеевой. Девушка призналась, что ее вина в их разрыве тоже есть, так как порой она себя вела как стерва.

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