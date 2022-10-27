Теперь некогда популярный артист может пробыть 4 месяца в тюрьме.

Певец Виталий Грачев, который известен многим под псевдонимом Витас, попал в скандал. В караоке-баре он напал на человека и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Потерпевшим оказался чиновник Минтруда, сообщают росСМИ.

На данный момент известно, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября в Москве. Он якобы что-то не поделил с 38-летним Султаном Джандиговым, который работает в Минтруде. У пострадавшего медики подтвердили ожог глаза.

На Витаса завели уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Артист под подпиской о невыезде. Сейчас идет следствие. Сообщается, что если баллончик, который Витас использовал в баре, признают оружием, то он сядет в тюрьму на два года.

Кто такой Витас

Певец и автор песен латвийского происхождения. Особой популярностью пользовался в "нулевых" благодаря исключительной манере исполнения фальцетом. Несмотря на то, что многие смеялись и продолжают смеяться над пением Витаса, у него было много поклонников.

Vitas - The 7th Element

VITAS - Звезда

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