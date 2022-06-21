Недалеко от того места, где живут родители его супруги, шли бои.

Украинский певец Дмитрий Монатик рассказал, пострадал ли его дом в Киевской области. Исполнитель назвал настоящим везением то, что все уцелело. Сейчас в этом особняке живут родители его жены Ирины.

Детальнее об этом мультиатрист рассказал в интервью Славе Демину.

"С домом все хорошо, в отличие от многих домов в Украине. Пока цел. Был момент, когда там даже наши ребята ВСУ ночевали там где-то на третью неделю войны. И папа Ириши открывал дом. Там была удобная позиция для них. Им нужно там было пробыть ночь. Все очень красиво, чистенько оставили", - поделился исполнитель.

Монатик уточнил, что соседи, которые следили за недвижимостью во время отсутствия хозяев, нашли во дворе обломки ракет.

Напомним, в связи с тем, что Верховная Рада запретила исполнять российскую музыку в Украине, многие артисты теперь будут писать свои композиции на государственном языке. MONATIK рассказал, будет ли переводить свои песни с русского на украинский.

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