Певец принимает участие в подобных мероприятиях, чтобы поддержать ВСУ.

Украинский артист MELOVIN рассказал, сколько денег ему удалось на благотворительном концерте, проведенном в Луцке. Мероприятие состоялось 19 июня.

"Въз**ем Рашу вместе! Луцк, вчера на благотворительном концерте собрали 66 300 грн для ВСУ. Спасибо каждому", - написал артист в своем Instagram-блоге.

Поклонники поблагодарили исполнителя за его небезразличную позицию и творческую поддержку. Артист, который давно гастролирует, выступая на сцене для сбора средств для ВСУ, продолжит это делать.

Также недавно он выступал на сцене в Германии, где поднял флаг ЛГБТ заявив, что Украина - современная и свободная страна.

"Выставляй в следующий раз на аукционы что-то от себя и будете собирать еще больше", "Сумма очень солидная, классно. Я рада, что ваши усилия дают весомый результат. А еще горжусь видеть как ты безумно отдаешься своему делу. Безумно. Береги себя, люблю тебя и спасибо за то, что ты есть", "Вы огромные молодцы, горжусь", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, в Будапеште вопреки запрету властей Венгрии состоится благотворительный концерт "Квартала".

Напомним, Wellboy представил песню "Ворогів на ножі" в рамках благотворительного тура в Польше.

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