Ирина Горовая поделилась с поклонниками фотографиями домашних занятий спортом.

Известный украинский продюсер и соучредитель MOЗGI GROUP Ирина Горовая поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными во время домашних тренировок. На снимках знаменитость, демонстрируя свою гибкость, позирует в лосинах и майке.

В описании к фотографиям Горовая рассказала о том, какую роль в ее жизни занимает спорт:

"Для меня спорт - это о преодолении. Преодоление лени, нежелания и бесконечной занятости. Знаю, что со стороны это выглядит, будто я такая проснулась, выпила водички с лимончиком, быстренько переоделась и отфигачила супер сложную тренировку, ни минуты не сомневаясь делать это или нет. Но реальность другая. Найдется миллион причин, почему не спорт".

Также Ирина добавила, что регулярные занятия не только помогают поддерживать в тонусе свое тело, но и бодрят, заряжают энергией на весь день.

"Единственное преимущество, почему он (спорт, - ред) - я офигенно чувствую себя после! И это мотивирует заниматься регулярно" - резюмировала продюсер.

Под публикацией Иры в Instagram поклонники оставили множество комплиментов. Также комментарий написала ее дочь Наталья Горовая.

"Какая красивая локация, а вообще - ну какая ты молодец! Как ты находишь на все силы? Я не знаю, мотиватор мой", - высказалась девушка.

Напомним, Ирина Горовая высказалась о прекращении работы с Потапом.

Вас также могут заинтересовать новости: