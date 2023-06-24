Под удар попал однофамилец основателя ЧВК "Вагнера".

На фоне бунта Евгения Пригожина и начала гражданской войны в РФ жители страны-агрессора принялись искать виновных. Они решили обратиться к основателю "Вагнера", и уже попробовали найти его страницу в Instagram.

Однако россияне эпично "промахнулись". Они начали "атаковать" негативными комментариями не того Пригожина. Вместо основателя "Вагнера" под удар попал российский продюсер Иосиф Пригожин.

Комментаторы призывают его "вернуть Ростов", "не убивать" Игоря Гиркина-Стрелкова, а также "сложить оружие" и "сдаваться". По всей видимости, они всерьез думали, что пишут именно основателю "Вагнера".

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Вскоре это заметили в сети. В комментарии пришли и те, кто принялся шутить на фоне внезапной "атаки" на Пригожина-продюсера.

"Новый гимн страны: "Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей и люби просто так". Так радостно в душе за нашу первую леди", - шутят пользователи, цитируя песню жены Иосифа Пригожина, путинистки Валерии.

Сам продюсер никак не реагирует на волну хейта, которая адресовалась не ему. По всей видимости, он не решается возразить россиянам.

Что продюсер Пригожин говорит о войне

Российский продюсер и муж певицы Валерии поддерживает путинский режим. Он не осудил войну в Украине. Его супруга выступает на пропагандистских концертах и призывает оккупантов продолжать воевать.

Летом 2022 года Пригожин, которого называют "российским Шреком", критиковал артистов, которые осудили войну. Однако продюсера сильно возмутило, что его зятю дали повестку. Оказалось, Пригожин не хочет, чтобы его дочь стала вдовой.

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