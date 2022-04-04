Осадчая выразила ненависть ко всем россиянам.

Украинская телеведущая Катя Осадчая выразила ненависть ко всем россиянам и заявила, что каждый их них ответственен за то, что сейчас происходит в Украине.

"Истории людей, вырвавшихся из Мариуполя – это боль, ужас, рассказы парализуют и не дают дышать. Отчаяние от невозможности остановить этот ужас! Сейчас много пишут об ущемлении россиян и что не все такие, есть те, кто против, но где вы? Нет, все! Все граждане России имеют коллективную ответственность за деятельность их президента, все, кто молчал все эти годы, кто не действовал и те, кто не ходил на выборы и ходил на них", - написала Осадчая.

Она добавила, что ненавидит всех россиян и пожелала им гореть в аду.

"Горите в аду, я вас ненавижу. Вы потакаете своим молчанием дьяволу. Дети сидят в подвалах с погибшими, на улицах тысячи тел. Ад для россиян - слишком нежное наказание", - добавила телеведущая.

Напомним, ранее Осадчая пригласила беременную Тодоренко рожать в бомбоубежище.

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