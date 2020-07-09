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Звезда Playboy взбудоражила сеть позой на коленях

12:23, 09 июля 2020
Звезды
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Андерсон возбудила фанатов / фото instagram.com/pamelaanderson

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На снимке Памела сидит на коленках и смотрит на волны. Пикантности фото добавило ее платье с открытой спинкой.

Золотистое платье усыпано пайетками и сексуально обнажает спину и ноги модели. Фанаты Андерсон пришли в восторг от этого фото и отметили, что звезда выглядит сногсшибательно. 

Как сообщал УНИАН, голая Памела Андерсон показала упругую попу.

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