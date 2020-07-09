Звезда Playboy взбудоражила сеть позой на коленях
12:23, 09 июля 2020Звезды
603 0
Памела Андерсон опубликовала новое фото.
Андерсон возбудила фанатов / фото instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует на яхте.
Читайте такжеПамела Андерсон обескуражила сеть горячим фото
На снимке Памела сидит на коленках и смотрит на волны. Пикантности фото добавило ее платье с открытой спинкой.
Золотистое платье усыпано пайетками и сексуально обнажает спину и ноги модели. Фанаты Андерсон пришли в восторг от этого фото и отметили, что звезда выглядит сногсшибательно.
Как сообщал УНИАН, голая Памела Андерсон показала упругую попу.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter