Звезда Playboy взбудоражила сеть позой на коленях

Памела Андерсон опубликовала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует на яхте.

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На снимке Памела сидит на коленках и смотрит на волны. Пикантности фото добавило ее платье с открытой спинкой.

Золотистое платье усыпано пайетками и сексуально обнажает спину и ноги модели. Фанаты Андерсон пришли в восторг от этого фото и отметили, что звезда выглядит сногсшибательно.

Как сообщал УНИАН, голая Памела Андерсон показала упругую попу.

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