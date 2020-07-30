Звезда Playboy возбудила сеть оголенным фото
15:45, 30 июля 2020Звезды
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Памела Андерсон опубликовала новое фото.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует оголенной.
На снимке звезда сидит на полу, опираясь на руки. А саму попу она приподняла. Единственное, что было надето на Памеле, так это черные босоножки на высокой шпильке.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Как сообщал УНИАН, горячая звезда Playboy околдовала поклонников пышной грудью.
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