Звезда Playboy возбудила сеть оголенным фото

Памела Андерсон опубликовала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует оголенной.

На снимке звезда сидит на полу, опираясь на руки. А саму попу она приподняла. Единственное, что было надето на Памеле, так это черные босоножки на высокой шпильке.

Как сообщал УНИАН, горячая звезда Playboy околдовала поклонников пышной грудью.

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