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Звезда Playboy возбудила сеть оголенным фото

15:45, 30 июля 2020
Звезды
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Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

На снимке звезда сидит на полу, опираясь на руки. А саму попу она приподняла. Единственное, что было надето на Памеле, так это черные босоножки на высокой шпильке. 

Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

Как сообщал УНИАН, горячая звезда Playboy околдовала поклонников пышной грудью.

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