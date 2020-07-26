Горячая звезда Playboy околдовала поклонников пышной грудью
18:29, 26 июля 2020Звезды
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Памела Андерсон опубликовала новое фото.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новое фото, где позирует в коконе.
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На снимке звезда предстала в коротеньком прозрачном халате с вышивкой. Девушка лежит в коконе и томно смотрит в камеру. Стоит отметить, что халатик лишь слегка прикрывает интимные части тела Памелы.
"Карантин. "Счастье заключается в осознании того, что это великий странный сон"", - написала Андерсон.
Как сообщал УНИАН, звезда Playboy позировала в купальнике на диване.
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