Горячая звезда Playboy околдовала поклонников пышной грудью

Памела Андерсон опубликовала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новое фото, где позирует в коконе.

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На снимке звезда предстала в коротеньком прозрачном халате с вышивкой. Девушка лежит в коконе и томно смотрит в камеру. Стоит отметить, что халатик лишь слегка прикрывает интимные части тела Памелы.

"Карантин. "Счастье заключается в осознании того, что это великий странный сон"", - написала Андерсон.

Как сообщал УНИАН, звезда Playboy позировала в купальнике на диване.

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