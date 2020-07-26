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Горячая звезда Playboy околдовала поклонников пышной грудью

18:29, 26 июля 2020
Звезды
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Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

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На снимке звезда предстала в коротеньком прозрачном халате с вышивкой. Девушка лежит в коконе и томно смотрит в камеру. Стоит отметить, что халатик лишь слегка прикрывает интимные части тела Памелы.

"Карантин. "Счастье заключается в осознании того, что это великий странный сон"", - написала Андерсон.

Как сообщал УНИАН, звезда Playboy позировала в купальнике на диване.

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