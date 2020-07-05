Памела Андерсон обескуражила сеть горячим фото

Модель предстала крупным планом.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике.

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На снимке Памела предстала в очень сексуальном образе. Так, ее распущенные мокрые волосы падали на грудь, которую слегка прикрывал белый купальник. Сама звезда была усыпана песком, который сделал фото более эротичным. Стоит отметить, что главным козырем стал томный взгляд Андерсон.

"Да, ты выглядела великолепно несколько десятилетий назад. Почему бы теперь не принять свое старшее Я?", "Безумно красивая", "Я чувствую себя настолько старым, когда смотрю на свои молодые фото сейчас. Я даже не представляю, каково это, когда ты смотришь на себя горячую в молодости. Почему бы просто не принять тот возраст, в котором ты сейчас находишься?", - сказали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Андерсон сверкнула роскошной грудью.

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