Палома Эльсессер является моделью плюс-сайз.

Известная плюс-сайз модель Палома Эльсессер признана лучшей моделью 2020 года.

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Об этом сообщает Models.com.

Жюри решили, что Палома заслуживает первое место. 28-летняя девушка снималась в рекламах многих известных брендов - Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. Также она снималась для обложек многих журналов.

Хотя читатели сайта выбрали совсем другую победительницу - Чой Со-ра. Эта девушка участвовала в шоу "Топ-модель по-корейски" и принимала участие в показах многих известных брендов.

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Автор: УНИАН