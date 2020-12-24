Модель показала фото / instagram.com/palomija
Известная плюс-сайз модель Палома Эльсессер признана лучшей моделью 2020 года.
Читайте такжеОбнаженная звезда Playboy показала фото
Об этом сообщает Models.com.
Жюри решили, что Палома заслуживает первое место. 28-летняя девушка снималась в рекламах многих известных брендов - Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. Также она снималась для обложек многих журналов.
Хотя читатели сайта выбрали совсем другую победительницу - Чой Со-ра. Эта девушка участвовала в шоу "Топ-модель по-корейски" и принимала участие в показах многих известных брендов.
Другие новости УНИАН:
- София Ротару удивила фанов помолодевшим видом
- Известная певица Asti вышла замуж за бизнесмена
- Лобода засветила пикантную родинку на теле
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram