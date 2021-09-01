Защита певицы расценивает это требование как попытку вымогательства.

Джейми Спирс, отец известной американской певицы Бритни Спирс, потребовал два миллиона долларов отступных за отказ от опекунства.

Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что эта сумма якобы необходима для того, чтобы покрыть судебные издержки и заплатить компании Tri Star, которая работала с Бритни.

Защита певицы расценивает это требование отца Бритни как попытку вымогательства.

Читайте такжеБритни Спирс отреагировала на заявление отца об отмене опеки над нейТак, адвокат певицы Мэттью Розенгарт заявил, что Джейми Спирс должен отказаться от опекунства немедленно и без требований. По его мнению, "это было бы правильным и достойным поступком".

"Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Джейми не имеет права удерживать свою дочь в заложниках, ставя условия для отказа от опекунства", – заявил он.

Сама Бритни подчеркнула, что ее отец уже признал, что отказывается от опекунства в ее интересах, а сейчас он просто пытается удержать как можно больше денег.

Как известно, 13 августа отец певицы Джеймс Спирс заявил о готовности освободить дочь из-под своей опеки.

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Автор: Катерина Шварц