По словам ведущего, так плохо ему еще никогда не было.

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который вместе с невестой заболел COVID-19, рассказал о самочувствии.

Читайте такжеИзвестный украинский певец заразился COVID-19О своем состоянии ведущий написал в Instagram.

«Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда. Температура под 40, кашель, озноб и ещё много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсетях», – отметил он.

По его словам, плохо ему стало 4 сентября.

«В день, когда мне стало резко плохо, 4 сентября, в день моего первого большого стендап, я не вышел на сцену, и я не мог поступить иначе. Несмотря на то, что это мое первое большое выступление и я долго готовился, ждал и переживал, чтобы все кайфонули, и sold out тому подтверждение, но ваше здоровье и безопасность – это главное», – отметил он.

Ведущий призвал всех беречь себя и пожелал не болеть: «А если и болеете – то с юмором и верой в хорошее».

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Автор: Катерина Шварц