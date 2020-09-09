Украинский шоумен Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заразились коронавирусом.

В своем Instagram девушка рассказала, что у нее более легкая форма, чем у Вовы. Сейчас пара находится на самоизоляции.

"Есть уже мой результат КТ. Слава Богу, меня пронесло. Пронесло с воспалением легких, то есть с легкими у меня все в порядке. Несмотря на то, что нет обоняния, исчез несколько дней назад и пока не восстановился. Но я все равно болею в более легкой форме, чем Вова. Потому что у него со всевозможными осложнениями в виде пневмонии", - сказала Горняк.