Остапчук заразился коронавирусом / instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский шоумен Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заразились коронавирусом.
В своем Instagram девушка рассказала, что у нее более легкая форма, чем у Вовы. Сейчас пара находится на самоизоляции.
"Есть уже мой результат КТ. Слава Богу, меня пронесло. Пронесло с воспалением легких, то есть с легкими у меня все в порядке. Несмотря на то, что нет обоняния, исчез несколько дней назад и пока не восстановился. Но я все равно болею в более легкой форме, чем Вова. Потому что у него со всевозможными осложнениями в виде пневмонии", - сказала Горняк.
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