Он отказался комментировать происшествие.

Украинский актер Остап Ступка ответил на звонок журналистов ТСН после новости о том, что 4 апреля он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.

Журналисты попытались выяснить у него подробности происшествия. Однако тот не стал подтверждать информацию или опровергать ее. Ступка лаконично сказал, что ничего не будет комментировать.

"Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", - сказал Ступка в комментарии ТСН.

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Остап Ступка устроил ДТП

Ранее сообщалось, что 4 апреля поздно вечером Ступка на своем авто протаранил припаркованную на остановке машину, в которой находился мужчина. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, а самого актера задержали сотрудники правоохранительных органов. Также известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас же, вероятно, Ступка находится дома, так как журналистам удалось ему дозвониться. Однако на актера завели уголовное дело. Ему грозит реальный срок.

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