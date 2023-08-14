Артистка назвала Петербург своим самым любимым городом.

Известная режиссер Оксана Байрак, которая отсиживалась в Одесской области во время полномасштабной войны, сбежала в РФ. Скандальная звезда показалась в Петербурге и повеселилась с путинистом Антоном Батыревым - украинским актером, который перешел на сторону врага.

Instagram-аккаунт Байрак не отображается для украинцев, однако скриншоты с профиля артистки появились на странице блога kino.sity.

"Кто там рассказывал, что Оксана Байрак в Одессе? Это не так. Она в России. Поет дифирамбы пропагандисту Батыреву и другим российским актерам. А еще ее "утомили". Хотя мне кажется, что она сама себя "утомила" еще с 2014 года", - говорится в описании к скриншотам.

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На снимках Байрак позирует в Петербурге. Помимо этого, в одном из постов режиссер заявила, что больше не хочет "погружаться в драму", а расстояние стало ее "новым ответом на неуважение". Вероятно, так она намекнула на причины своего побега из Украины, ведь многие критиковали ее за неоднозначные высказывания о войне.

Что Оксана Байрак говорит о полномасштабной войне РФ против Украины

Летом 2022 года стало известно, что Байрак отсиживается в Одесской области во время войны. До начала полномасштабного вторжения она писала, что родилась в СССР и "считает это самым большим счастьем". А после 24 февраля 2022 года режиссер отмалчивалась, не называя Путина агрессором.

Однако осенью она выдала свою позицию. Байрак оскорбила украинцев, которые радовались ударам по Крымскому мосту.

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