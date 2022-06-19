Пара воспитывает двоих сыновей.

Сегодня в Украине отмечается международный День отца. Многие знаменитости показывают фото со своими детьми и делятся радостями отцовства.

Не осталась в стороне и телеведущая Катя Осадчая, которая поздравила своего супруга с этим знаменательным днем.

"Папа, дорогой наш папа! Ты лучший папа в мире, ты каждый день говоришь сыновьям о том, как ты их любишь, где бы ты ни был в это время, и это самая милая традиция в мире. Мы тебя любим и говорим это ежеминутно, а еще невероятно скучаем, когда долго не видимся. Ты папа, всегда смотрящий с сыновьями в одну сторону и разделяющий с ними все радости и недоразумения! Мы тебя любим-любим-любим…тысячу раз скажем это сегодня и каждый день", - написала Осадчая.

Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов в 2017 году решили официально узаконить свои отношения. В браке у них родились двое сыновей - Иван и Данило. Также у Кати есть сын от первого брака.

Напомним, ранее Осадчая перечислила горячие точки, из которых больше всего запросов по поиску пропавших людей.

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