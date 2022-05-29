Ведущая раскритиковала коллаборантку, которая помогала оккупантам.

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что самое страшное в жизни - это подлое предательство своей Родины.

Так, ведущая обнародовала на своей Instagram-страничке видео с Галиной Данильченко, которая жила в Украине и работала в детском садике, а потом вдруг стала коллаборанткой.

По словам Осадчей, этот поступок - коварное предательство страны, в которой она родилась, выросла и работала.

"Что было в мыслях этой предательницы - неизвестно, но когда пришли оккупанты, она без лишних раздумий стала коллаборанткой. Не уважаемая Галина, мы обязательно встретимся, но вы будете в этот момент за решеткой отбывать пожизненное заключение. Но заключение для такого очень простое наказание… Пусть смерть вас скорее встретит", - написала Осадчая.

Напомним, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов выступили в Каннах, где рассказали правду о зверствах РФ и собрали деньги для Украины.

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