Оказывается, певица начала много есть после того, как бросила курить.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что за последнее время прибавила в весе. По ее словам, она бросила курить "электронку" и перестала употреблять алкоголь. Однако теперь вместо этого она начала много есть.

Артистка на своей странице в Instagram призналась, что сейчас употребляет много пищи, в том числе и сладкое, хотя ранее она его вообще не любила.

"Я две недели назад бросила курить "электронку". Бросила курить и пить. Спиртное. Бросила курить и вместо этого начала жрать. И не только еду в ненормированных количествах, но еще и сладкое. То, что я никогда не делала, – я просто не люблю сладкое. Но сейчас я хочу курить, и поэтому тяну в рот шоколад, конфеты. Короче, люди, плюс восемь", – рассказала Полякова.

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Она добавила, что начала курить "элеткронки" еще три года назад. Первое время она редко это делала, однако после полномасштабного российского вторжения начала чаще курить. Вероятно, именно так артистка пыталась бороться со стрессом.

Кроме того, Полякова рассказывала, что в начале большой войны пристрастилась к алкоголю. Она говорила, что могла выпить бутылку вина в день. Сейчас певица отказалась и от спиртных напитков, потому что поняла, что вредные привычки вредят здоровью.

Напомним, ранее Полякова ответила на слухи о романе с защитником Азовстали.

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