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"Превратилась в психушку": Оля Полякова сняла видео с дочерью

18:50, 07 июля 2020
Звезды
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Оля показала видео / фото instagram.com/polyakovamusic

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На кадрах девочки лежат на кровати. Оля сделала себе маску на лицо, а Алиса, по всем видимости, только вышла из душа. Девочка была с мокрыми волосами и укутана белым полотенцем.

Так, Оля и Алиса сняли видео под песню "Психушка". Там есть такие строки: "Я люблю, ненавижу! У меня срывает крышу! Это все потому, что в моей голове психушка".

Оля показала видео / фото instagram.com/polyakovamusic

Как сообщает УНИАН, Полякову раскритиковали за танец с дочерью.

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