"Превратилась в психушку": Оля Полякова сняла видео с дочерью
18:50, 07 июля 2020Звезды
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Полякова показала младшую дочь Алису.
Оля показала видео / фото instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в инста-сториз видео, на котором присутствует ее младшая дочь Алиса.
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На кадрах девочки лежат на кровати. Оля сделала себе маску на лицо, а Алиса, по всем видимости, только вышла из душа. Девочка была с мокрыми волосами и укутана белым полотенцем.
Так, Оля и Алиса сняли видео под песню "Психушка". Там есть такие строки: "Я люблю, ненавижу! У меня срывает крышу! Это все потому, что в моей голове психушка".
Оля показала видео / фото instagram.com/polyakovamusic
Как сообщает УНИАН, Полякову раскритиковали за танец с дочерью.
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