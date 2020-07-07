"Превратилась в психушку": Оля Полякова сняла видео с дочерью

Полякова показала младшую дочь Алису.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в инста-сториз видео, на котором присутствует ее младшая дочь Алиса.

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На кадрах девочки лежат на кровати. Оля сделала себе маску на лицо, а Алиса, по всем видимости, только вышла из душа. Девочка была с мокрыми волосами и укутана белым полотенцем.

Так, Оля и Алиса сняли видео под песню "Психушка". Там есть такие строки: "Я люблю, ненавижу! У меня срывает крышу! Это все потому, что в моей голове психушка".

Как сообщает УНИАН, Полякову раскритиковали за танец с дочерью.

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