"Элвис": Оля Полякова рассмешила поклонников кардинальной сменой имиджа

Оля Полякова сделала ирокез.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram видео, где она позирует в новом имидже. Так, звездная блондинка сменила свои роскошные длинные волосы на ирокез.

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"Как вам новая я?", - подписала видео Полякова.

Поклонники певицы восприняли такую смену стиля с юмором и до конца не верят, что Оля решилась на такой поступок. Они предполагают, что это всего лишь парик.

"Новый кокошник?", "Эммм... это точно Ольга Юрьевна Полякова? Королева ночи", "Лайма в 30", "Елена Воробей", "Роковуха, которую мы заслужили", "На курицу похожа", "Элвис", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова удивила подписчиков новым фото.

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