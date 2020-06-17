цей матеріал доступний українською

"Я рыбак от Бога": Оля Полякова удивила подписчиков новым фото

10:24, 17 июня 2020
Звезды
377 0
Оля Полякова словила карпа / фото instagram.com/polyakovamusic/

Читайте также"Глаз не отвести": Полякова поразила поклонников фото в купальнике

На снимках звезда позирует в деревянной беседке и показывает свой улов - огромного карпа. Подписчики пришли в восторг от такого навыка Поляковой и отметили, что талантливый человек талантлив во всем.

"Я рыбак от Бога", - подписала фото Полякова.

Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова показала свои ноги без фотошопа.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Оля Полякова