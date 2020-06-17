"Я рыбак от Бога": Оля Полякова удивила подписчиков новым фото
10:24, 17 июня 2020Звезды
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Певица показала подписчикам свой улов.
Оля Полякова словила карпа / фото instagram.com/polyakovamusic/
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фото, на котором показывает свой улов на рыбалке.
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На снимках звезда позирует в деревянной беседке и показывает свой улов - огромного карпа. Подписчики пришли в восторг от такого навыка Поляковой и отметили, что талантливый человек талантлив во всем.
"Я рыбак от Бога", - подписала фото Полякова.
Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова показала свои ноги без фотошопа.
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