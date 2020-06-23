Дочь Оли Поляковой покорила сеть платьем с глубоким декольте
15:38, 23 июня 2020Звезды
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Маша Полякова прогулялась в откровенном платье.
Полякова показала фото / фото instagram.com/mashapolyakova
Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в Instagram фотографии, где она прогуливается на катере.
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Для летнего образа Маша подобрала белое платье с цветочным принтом. Стоит отметить, что данная модель платья сделана с достаточно открытой зоной декольте. На шеи у Поляковой красовалась массивная цепь, которая добавила загадочности образу.
Фолловеры сделали Маше множество комплиментов и отметили, что она им очень нравится.
"Красивая как мама", "О да, я в восторге", "Но ты даже в такое тяжёлое время выглядишь прекрасно", - написали подписчики.
Маша покорила фанатов / фото instagram.com/mashapolyakova
Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова рассмешила поклонников кардинальной сменой имиджа.
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