Дочь Оли Поляковой покорила сеть платьем с глубоким декольте

Маша Полякова прогулялась в откровенном платье.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в Instagram фотографии, где она прогуливается на катере.

Читайте также"Я рыбак от Бога": Оля Полякова удивила подписчиков новым фото

Для летнего образа Маша подобрала белое платье с цветочным принтом. Стоит отметить, что данная модель платья сделана с достаточно открытой зоной декольте. На шеи у Поляковой красовалась массивная цепь, которая добавила загадочности образу.

Фолловеры сделали Маше множество комплиментов и отметили, что она им очень нравится.

"Красивая как мама", "О да, я в восторге", "Но ты даже в такое тяжёлое время выглядишь прекрасно", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова рассмешила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram