Певица рассказала, что слухи не имеют ничего общего с действительностью.

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" рассказала, что вокруг ее личной жизни последнее время ходит много слухов. Поговаривают, что знаменитость рассталась со своим мужем Вадимом Поляковым, с которым воспитывает двоих дочерей - Машу и Алису.

При этом певица не понимает, кто распустил эти сплетни. Однако, по ее словам, все дошло до того, что уже знакомые спрашивают об этом напрямую у ее мужа. Поэтому она поспешила заверить, что никакого развода не было. Они продолжают состоять в браке, но их отношения уже не такие как прежде.

Полякова призналась, что они чаще начали созваниваться с мужем, но из-за жизни на расстоянии отвыкли друг от друга. Поэтому, когда они находятся вместе на одной территории, могут ссориться.

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"Ругаемся так, что просто не можем друг друга выдерживать, потому что привыкли жить на расстоянии. Это ужасно. И я понимаю, что если мы начнем жить вместе, если до этого не разбежимся, то нужно будет снова привыкать. Но я не развелась и не собираюсь. Хватит распускать эти сплетни", − сказала певица.

Напомним, ранее Полякова рассказала, как приворожила мужчину.

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