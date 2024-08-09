Она назвала его патриотом Украины.

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала ситуацию, когда Андрей Данилко на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале спел на русском языке.

В программе "Утро в большом городе" она рассказала, что Данилко - патриот Украины, и он остается вместе со своим народом, особенно во время большой войны, развязанной Россией.

"Я не могу комментировать поступки других людей. Я не знаю, чем он мотивируется. Я очень люблю Андрея. Я точно знаю, что он – украинец искренний. Он не выезжал никуда. Он был с нашей страной. Он жил на Крещатике принимал у себя в доме людей", - высказалась звезда.

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Она добавила, что и ей поступало предложение выступить в Юрмале, однако она отказалась, так как у нее было запланировано участие в другом проекте.

"У меня 26-го (июля, - УНИАН) снимались шоу, где я сижу в жюри. Я избрала свой проект в своей стране. Я бы с удовольствием пошла бы петь к Лайме Вайкуле, потому что она поддерживает Украину. Она на нашей стороне", – добавила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, почему вернула дочь из-за границы во время войны.

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