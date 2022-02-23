Певица вернула прическу, с которой ходила 15 лет назад.

Украинская певица Оля Полякова решилась на перемены во внешности. Звезда сходила в салон красоты и изменила прическу.

Полякова вернула прическу, с которой ходила 15 лет назад. Перекрашивать волосы в другой цвет она не решилась, а вот челку таки сделала.

Читайте также"Не было страха перед раком": дочь Меладзе рассказала о диагнозе, который от нее скрывали"Ну все, у меня опять челка. Вспоминая 2006 год и мое пение с группой "Чай вдвоем", песня "Обними меня на прощание". Вот там у меня была эта прическа. Это было 15 лет назад. Вот посмотрите, как я изменилась, или не изменилась. Почти 16 лет назад, а я все краше и краше", - сказала Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова вернулась в Украину на фоне угрозы вторжения. До этого она отдыха с семьей на Шри-Ланке.

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