Певица и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова, которая после нескольких месяцев, проведенных за границей из-за войны в Украине, возвращается в Киев, рассказала, вернутся ли ее дети к учебе дома с сентября.
Так, в эфире "Сніданку з 1+1" звезда акцентировала, что ее старшая дочь Маша уже окончила школу и еще до полномасштабного вторжения РФ решила поступать в иностранный музыкальный университет.
По словам певицы, дочь подала документы в 5 высших учебных заведений.
"Куда поступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем", - отметила Полякова.
Ранее Полякова рассказала, как ее младшая дочь Алиса довела маму до слез своим вопросом.