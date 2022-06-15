По словам певицы, дочь подала документы в 5 высших учебных заведений.

Певица и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова, которая после нескольких месяцев, проведенных за границей из-за войны в Украине, возвращается в Киев, рассказала, вернутся ли ее дети к учебе дома с сентября.

Так, в эфире "Сніданку з 1+1" звезда акцентировала, что ее старшая дочь Маша уже окончила школу и еще до полномасштабного вторжения РФ решила поступать в иностранный музыкальный университет.

По словам певицы, дочь подала документы в 5 высших учебных заведений.

"Куда поступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем", - отметила Полякова.

Ранее Полякова рассказала, как ее младшая дочь Алиса довела маму до слез своим вопросом.

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