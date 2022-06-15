Певица заметила, как дети под влиянием событий стали более патриотичными. Изменения произошли также с ее дочерью.

Певица и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова, которая сейчас вместе с детьми после полномасштабного вторжения РФ в Украину находится во Франции, возвращается домой.

Как рассказала звезда в эфире "Сніданку з 1+1", ее дети очень хотят домой, особенно младшая дочь Алиса.

"Все ей не так, все невкусное, все некрасивое, даже животные не так выглядят, как в Украине... Ребенку ничего не хочется. Там три кошки, пять собак, дорогие сердцу козы... Очень хочет домой. Я через полторы недели уже возвращаюсь в Киев и буду давать концерты в госпиталях для военных. Она меня просит взять ее с собой. А я очень боюсь, не знаю, что делать", - поделилась Полякова.

Певица заметила, как дети под влиянием событий стали более патриотичными. Изменения произошли также с ее дочерью. Говорит, что 10-летняя Алиса не стесняется на пляже петь разные украинские песни, среди них есть даже популярная композиция о Бандере.

"Мой ребенок приходит на пляж и поет "Батько наш Бандера, Україна мати…" и при этом она танцует "веревочку". Я никогда не видела, чтобы она такое делала. Она сейчас активно смотрит Tik Tok, различные социальные сети, там очень много этого. Песни с нецензурными словами, про рашистов... Я ее спрашиваю: "где ты это берешь". Она мне показывает, рассказывает, в целом я в курсе всего молодежного", - рассказала певица.

Недавно у певицы закончился благотворительный тур по городам Америки, также она выступает на многих мероприятиях, посвященных Украине, и акцентирует, что встречается с украинцами и обнимается с ними, как с родными. Также Полякова приняла участие в большом благотворительном концерте в Грузии и была приятно удивлена, что там молодежь говорит на грузинском и не понимает русский.

"Да, как Грузия, нас мало кто чувствует, ведь они пережили войну в 2008 году. И они совсем не говорят по-русски. Люди моего возраста говорят с акцентом, а уж младшие на 10 лет не говорят вовсе. Как только они вышли из "совка", они начали активно разговаривать по-грузински. Там очень дружелюбные и гостеприимные люди", - отметила Полякова.

Также певица продолжает делать онлайн-поздравления для военных, медиков и волонтеров. К инициативе уже присоединились и коллеги: Оля Цибульская, Даша Астафьева, Владимир Остапчук, TAYANNA, Jerry Heil и многие другие. По словам Поляковой, поступает очень много личных поздравлений от семей и женщин военных, которые звезды с удовольствием зачитывают, поскольку это позволяет хотя бы на минутку перенести наших защитников, медиков и волонтеров в мирную жизнь и передать, что их ждут и что мы обязательно победим.

Напомним, Полякова назвала Соловьева и Скабееву соучастниками войны и сказала, что "их нужно расстрелять".

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