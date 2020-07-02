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Изящная Оля Фреймут восхитила поклонников новым фото

18:50, 02 июля 2020
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Фреймут показала фото / фото УНИАН

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Элегантная Оля предстала в белом платье на бретельках. А дополнила образ изящная подвеска. Стоит отметить, что такое фото очень понравилось фанатам.

"Вы здесь такая нежная и изящная", "Какая вы красивая", "Ты невероятная", - написали фанаты.

Оля показала фото / фото instagram.com/freimutolia

Как сообщал УНИАН, ранее Фреймут рассказала о своем возрасте.

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