Изящная Оля Фреймут восхитила поклонников новым фото

Телеведущая показала нежное фото.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует у окна.

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Элегантная Оля предстала в белом платье на бретельках. А дополнила образ изящная подвеска. Стоит отметить, что такое фото очень понравилось фанатам.

"Вы здесь такая нежная и изящная", "Какая вы красивая", "Ты невероятная", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Фреймут рассказала о своем возрасте.

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