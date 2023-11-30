Он перестал появляться в ее соцсетях.

Певица Оля Цибульская поддержала Аню Тринчер после новости о ее разводе с блогером Александром Волошиным. Артистка не стала раздавать советы, а лишь сказала, что видет в ней себя 10 лет назад.

На своей странице в Instagram Цибульская сказала, что любовь - это , преждевсего, решение быть вместе.

"Единственное, что хочу сказать, я обнимаю тебя. В тебе сегодняшней я вижу себя 10 лет назад. У тебя действительно есть ты, что бы ни происходило вокруг. Да, малая, мы в дерьме по уши, но мы отсюда выберемся. И я с тобой. Верю, что ты встретишь своего человека обязательно. Цемаю тебя", - сказала Оля.

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Такое высказывания Цибульской насторожило ее поклонников. Они начали переживать, что у их кумира тоже проблемы в отношениях с мужем, с которым Цибульская вместе уже много лет и воспитывает сына.

К тому же супруг Цибульской все реже и реже появляется в ее соцсетях.

Развод Тринчер и Волошина

Певица Анна Тринчер официально объявила о разводе с мужем Александром Волошиным, за которого вышла замуж в 2022 году. На своей странице в Instagram она опубликовала диалог с ним, в котором они расставили все точки над "и".

Из ролика стало известно, что проблемы у пары начались еще полгода назад, когда у Волошина диагностировали депрессию. Он понял, что больше не может делать свою жену счастливой, поэтому принял решение о разводе.

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