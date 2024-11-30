Лидер "Океана Эльзы" - секс-символ для Цибульской.

Украинская певица Оля Цибульская известна своей откровенностью и непосредственностью. Недавно она снова удивила поклонников, рассказав о своих предпочтениях среди коллег по сцене.

В интервью на подкасте "МузРум" Цибульская ответила на вопрос о самом сексуальном, по ее мнению, украинском артисте. Имя, которое она назвала, оказалось довольно неожиданным - Святослав Вакарчук.

Ведущая подкаста призналась, что ожидала услышать имя Виталия Козловского, которого многие считают секс-символом украинской эстрады. Цибульская же объяснила свой выбор тем, что сексуальность для нее - это не только внешность, но и особая энергетика.

"Для меня сексуальность - это не про тело только. Я была на живых концертах "Океана Эльзы", я вижу, что он разгоняет на сцене, он шаман! И эта шаманистая энергетика мужская - она очень сильно привлекает", - поделилась певица.

Цибульская также отметила, что с годами ее представление об идеальном мужчине меняется, и теперь она обращает меньше внимания на внешность, а больше ценит внутренние качества.

Кто такая Оля Цибульская

Оля Цибульская - яркая украинская певица, автор песен и телеведущая, известная своей энергичностью, харизмой и искренностью. Ее музыкальная карьера началась с победы на первой "Фабрике звезд" в 2007 году. С тех пор Оля выпустила немало популярных песен, среди которых "Скучаю по тебе", "Девочка", "Жду. Цьом". Она активно гастролирует, снимает клипы и участвует в телевизионных проектах. Оля Цибульская - талантливая артистка, которая покорила сердца украинских слушателей своим творчеством и положительной энергетикой.

Напомним, Оля Цибульская призналась, что чужие советы едва не разрушили ее брак.

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