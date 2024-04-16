К счастью, с ней все хорошо.

Певица Настя Приходько должна была выступить на концерте в Чернобае, поселке Черкасской области. По дороге к месту назначения с ней произошла неприятная ситуация.

Артистка попала в дорожно-транспортное происшествие. На своей странице в Instagram она показала последствия и дала понять, что проблема в ужасных дорогах.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Да и сама Приходько отделалась испугом.

Видео дня

"Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою "ласточку". Испугалась невероятно", - добавила певица.

ДТП со знаменитостями

В марте этого года "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях попала в серьезную аварию. Она не справилась с управлением авто и врезалась в ограждение.

Также психолог Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако. У нее случилось неожиданное столкновение на дороге с мотоциклистом, после чего она попала в отделение полиции.

В аварии попадала и актриса Ксения Мишина. Инцидент произошел на острове Самуи, где отдыхала знаменитость. Во время движения в нее врезалась другая машина.

Вас также могут заинтересовать новости: