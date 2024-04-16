Певица Настя Приходько должна была выступить на концерте в Чернобае, поселке Черкасской области. По дороге к месту назначения с ней произошла неприятная ситуация.
Артистка попала в дорожно-транспортное происшествие. На своей странице в Instagram она показала последствия и дала понять, что проблема в ужасных дорогах.
К счастью, пострадавших в ДТП нет. Да и сама Приходько отделалась испугом.
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"Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою "ласточку". Испугалась невероятно", - добавила певица.
ДТП со знаменитостями
- В марте этого года "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях попала в серьезную аварию. Она не справилась с управлением авто и врезалась в ограждение.
- Также психолог Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако. У нее случилось неожиданное столкновение на дороге с мотоциклистом, после чего она попала в отделение полиции.
- В аварии попадала и актриса Ксения Мишина. Инцидент произошел на острове Самуи, где отдыхала знаменитость. Во время движения в нее врезалась другая машина.