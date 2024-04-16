Певица Настя Приходько должна была выступить на концерте в Чернобае, поселке Черкасской области. По дороге к месту назначения с ней произошла неприятная ситуация.

Артистка попала в дорожно-транспортное происшествие. На своей странице в Instagram она показала последствия и дала понять, что проблема в ужасных дорогах.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Да и сама Приходько отделалась испугом.

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"Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою "ласточку". Испугалась невероятно", - добавила певица.

ДТП со знаменитостями

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