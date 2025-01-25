Беглец продемонстрировал, как вредные привычки негативно повлияли на его внешний вид.

Скандальный украинский блогер Александр Волошин, который ранее сообщил о злоупотреблении наркотиками и алкоголем, показал, как вредные привычки повлияли на его внешний вид. Беглец, покинувший Украину в прошлом году, признался, что у него также возникли проблемы с психоэмоциональным состоянием.

Этим инфлюенсер поделился на своей странице в Instagram. По его словам, после переезда за границу у него начался не самый лучший период в жизни, который значительно ухудшился сейчас. Из-за этого Александр начал выпивать и употреблять запрещенные вещества. Правда, их употребление не прошло бесследно. Из-за них внешний вид Волошина, как он сам отметил, стал хуже.

"Никогда бы не подумал, что у меня будет такой период в жизни, но... Все что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому варианта два: либо RIP, либо стать тем, кем всегда мечтал быть. На тот свет, я пока не очень хочу. Мне еще сына футболиста надо вырастить. Последняя фотка, это то как я себя запустил. У меня еще никогда не было такого тела", - написал блогер.

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На фоне всех проблем он объявил, что на некоторое время уходит из соцсетей. Беглец и дальше будет публиковать контент, но значительно реже. Также он не будет следить за другими пользователями, поскольку понял, что это негативно влияет на него и дело дошло уже даже до зависимости от соцсетей.

"Если от каннабиса я смог отказаться месяц назад и меня вообще к нему не тянет, то без Instagram и TikTok, я не мог протянуть и трех часов. Поэтому уже более двух недель у меня удален ТикТок. Instagram я удаляю, а когда надо что-то выставить, я просто загружаю его заново и потом снова удаляю. Сейчас я выпущу подкаст с мамой, подведу итоги розыгрыша и буду появляться здесь еще меньше", - написал Александр.

К слову, Волошин сбежал из Украины в августе 2024 года. Причиной, по его словам, стала "система", которая якобы царит в Украине. Он утверждал, что ему угрожали и даже якобы избили его охранника. Позже журналистка Рамина Эсхакзай провела расследование и выяснила, что блогер выехал незаконно. В ближайшее время возвращаться на родину он не планирует.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич разнес Волошина, который жаловался на жизнь в Украине. Ведущий эмоционально отреагировал на очередное видео блогера, в котором он оправдывает свой выезд из страны.

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