Екатерина Усик поделилась трогательными кадрами с детьми в сети.

Сыновья известного украинского боксера, абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика впервые за долгое время приехали в Украину. Младший сын спортсмена и его жены Екатерины впервые за время полномасштабного вторжения показался на родине.

Об этом стало известно из Instagram-страницы избранницы знаменитости. Как известно, в марте звездные супруги отправились за границу, чтобы увидеться с детьми, которые живут в Европе уже три года. Тогда Усик поделился совместными фото с одним из сыновей, которого не видел длительное время.

12-летний Кирилл и 10-летний Михаил живут в Испании. Ранее жена звезды спорта рассказывала, что мальчики уехали туда в 2022 году из-за войны. Живут они там с родителями женщины. На этот раз сами братья приехали в Украину.

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На снимках, которые распространила их мама, Михаил и Кирилл показались в компании младшей сестры - 2-летней Марии. Кстати, это первая встреча Михаила и Марии, до этого они ни разу не виделись вживую. Кирилл во время полномасштабного вторжения уже приезжал в Украину, поэтому у него была возможность провести время с младшим членом семьи.

На фото видно, как братья были счастливы увидеться с Марией. Они крепко обняли ее и показывали ей что-то на телефоне. Подписывать семейные кадры Екатерина не стала.

Как известно, Александр и Екатерина вместе уже более 20 лет. Они познакомились в детстве в родном Симферополе. Поженилась пара в 2009 году в Крыму. Супруги, кроме Марии, Михаила и Кирилла, воспитывают также 15-летнюю дочь Елизавету.

Сейчас дочери живут с родителями в Киеве. По словам Екатерины, она планировала, что Елизавета также уедет в Испанию, но девочка категорически отказалась из-за друзей, школы и кружков в Украине. Тем временем мальчики получают образование за рубежом, где уже выучили английский и испанский языки, а также занимаются там спортом. Вероятно, они приехали на родину на каникулы, и вскоре снова вернутся за границу.

Напомним, ранее Александр Усик впервые рассказал, как едва не потерял сына. Когда Екатерина была беременна во второй раз у нее началось кровотечение. Из-за врачебной ошибки будущего малыша чуть не убили. Боксер и его жена также отреагировали на слухи, что у них был выкидыш.

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