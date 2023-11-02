Он попался на удочку мошенников.

Украинский артист Олег Винник, проживающий в Германии с начала полномасштабного российского вторжения, стал жертвой мошенников. Об этом рассказал поэт Петр Мага в интервью Ростиславу Калацинскому.

Мага отметил, что Винник даже за границей не забывает об Украине. Он всячески помогает военным, передает им технику. Однако однажды он столкнулся с волонтерами-мошенниками.

По словам поэта, они украли у Винника деньги, а после начали ему угрожать убийством.

"У Олега Винника произошла очень плохая история. Он передал деньги псевдоволонтерам, которые украли эти деньги. Говорили, что он приедет, и они ему голову отстрелят. И такое было", - сказал Мага.

Он добавил, что пока найти злоумышленников не удалось.

Позиция Олега Винника по войне в Украине

В начале полномасштабного российского вторжения Олег Винник уехал из Украины в Германию. Долгое время он молчал, а потом выяснилось, что он отправился на лечение. Свой диагноз раскрывать он не стал, однако сказал, что страдает от редкой болезни.

Позже он дал большое интервью, в котором рассказал, что больше всего будет жалеть о том, что не взял в руки оружие и не пошел защищать родину на фронт. Затем он снова исчез из информационного пространства.

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