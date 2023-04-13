Исчезновение "короля волчиц" до сих пор беспокоит многомиллионную армию фанатов.

Украинский певец Олег Винник, который до полномасштабного вторжения ездил по многим городам со своими концертами, около года назад исчез. Он не дает концерты, не приходит на интервью, не ведет социальные сети. Мнения о том, что с ним случилось, очень разные. Одни утверждают, что он пересиживает войну за границей, другие говорят, что он серьезно болен. Разбираемся, что известно о его местонахождении и состоянии здоровья сегодня.

Где сейчас Олег Винник: официальная информация

Друзья и коллеги Олега Винника хранят молчание по поводу того, куда пропал артист и что с ним сейчас происходит. Летом прошлого года воин ВСУ Роман Недзельский обнародовал фотографии того, как его подразделению помогли волонтеры. На снимках засветился Винник. Недзельский добавил, что музыкант с первых дней полномасштабной войны помогал его батальону.

"К сожалению, поначалу не мог так активно, как сейчас, потому что имел серьезные проблемы со здоровьем. Не дай Бог никому такого пережить! Еще до войны из-за болезни ему пришлось отложить несколько концертов", - комментировал Роман.

Видео дня

Позднее адвокат Олега Винника официально подтвердил журналистам информацию о том, что музыкант тяжело болен.

Где сейчас Олег Винник

Достоверно неизвестно, где сейчас находится музыкант, однако Слава Демин ранее, ссылаясь на свои источники, говорил, что Винник лечится за границей.

"Олег Винник продолжает лечиться в Германии, а именно в Берлине. Там он проходит лечение, но какое именно, и какая болезнь у Олега, неизвестно. Но состояние, похоже, настолько тяжелое, что Олег не может появиться на людях", - говорил телеведущий.

Что фанаты пишут в соцсетях

Олег Винник давно не ведет свою страницу в Instagram. Последняя публикация там датируется 24 апреля 2022 года. Несмотря на это, там есть много свежих комментариев от фанатов. У артиста спрашивают куда он исчез, а также желают выздоровления. Вот что пишут Виннику:

"Олег, уважаемый, желаю здоровья! Вы нужны нам! Вы сильный!"

"Олежка, брат, реально, сколько можно? Возвращайся, мы ждем тебя"

"Куда вы исчезли? Выздоравливайте и возвращайтесь на сцену"

"Олег, вы где пропали? Очень ждем вас, и ваши благотворительные концерты!"

"Где же наш "несокрушимый" подевался? Ни слуху, ни духу"

Напомним, как выглядит единственный сын Олега Винника.

Вас также могут заинтересовать новости: