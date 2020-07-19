Олег Винник показал страстный танец с новой партнершой

Певец станцевал с хореографом Аленой Шоптенко.

Украинский певец Олег Винник примет участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1.

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Артист станет в пару с хореографом Аленой Шоптенко, которая уже побеждала в шоу. Стоит напомнить, что в первом сезоне шоу Алена привела к победе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Так, Винник опубликовал в инста-сториз видео, где показал несколько страстных па с будущей партнершой по танцам. Судя по взглядам, прикосновениям и прочему, можно подумать, что пара уже успела сблизиться.

Как сообщал УНИАН, Олег Винник рассказал, почему решил принять участие в "Танцах со звездами".

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