Олег Винник показал страстный танец с новой партнершой
14:37, 19 июля 2020Звезды
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Певец станцевал с хореографом Аленой Шоптенко.
Олег Винник / пресс-служба 1+1
Украинский певец Олег Винник примет участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1.
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Артист станет в пару с хореографом Аленой Шоптенко, которая уже побеждала в шоу. Стоит напомнить, что в первом сезоне шоу Алена привела к победе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
Так, Винник опубликовал в инста-сториз видео, где показал несколько страстных па с будущей партнершой по танцам. Судя по взглядам, прикосновениям и прочему, можно подумать, что пара уже успела сблизиться.
Олег и Алена / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, Олег Винник рассказал, почему решил принять участие в "Танцах со звездами".
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