На днях стало известно, что украинская певица Оксана Билозир развелась со своим мужем после почти 33 лет брака. Сейчас знаменитость впервые прокомментировала разрыв. Она заявила, что их разрыв не стал чем-то внезапным и неожиданным - к этому давно все шло.
"Сенсации придумывают люди, которые должны взять оружие в руки и идти воевать, как воюет Роман. Потому что вся сенсация состоит в том, что мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в съемном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", - сказала артистка в комментарии изданию "Обозреватель".
Она добавила, что на суд ходил ее адвокат. Никакой спешки в расторжении брака не было - бракоразводный процесс занял около трех месяцев.
"Конечно, сам процесс неприятен. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" - сказала Билозир.
А вот что по этому поводу ранее сказал теперь уже бывший муж звезды Роман:
"Просто банально я получил повестку в суд, и нас развели. Поскольку я в армии, я не мог прийти на судебное заседание. Меня три раза не было, и нас автоматически развели. И все. Я был против этого, но Оксана подала. Сегодня мы уже официально не являемся мужем и женой".
Напомним, Оксана Билозир упрекнула Полякову в отъезде во Францию и дружбе с Киркоровым.