Недавно стало известно, что Билозир и Недзельский расстались.

На днях стало известно, что украинская певица Оксана Билозир развелась со своим мужем после почти 33 лет брака. Сейчас знаменитость впервые прокомментировала разрыв. Она заявила, что их разрыв не стал чем-то внезапным и неожиданным - к этому давно все шло.

"Сенсации придумывают люди, которые должны взять оружие в руки и идти воевать, как воюет Роман. Потому что вся сенсация состоит в том, что мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в съемном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", - сказала артистка в комментарии изданию "Обозреватель".

Она добавила, что на суд ходил ее адвокат. Никакой спешки в расторжении брака не было - бракоразводный процесс занял около трех месяцев.

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"Конечно, сам процесс неприятен. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" - сказала Билозир.

А вот что по этому поводу ранее сказал теперь уже бывший муж звезды Роман:

"Просто банально я получил повестку в суд, и нас развели. Поскольку я в армии, я не мог прийти на судебное заседание. Меня три раза не было, и нас автоматически развели. И все. Я был против этого, но Оксана подала. Сегодня мы уже официально не являемся мужем и женой".

Напомним, Оксана Билозир упрекнула Полякову в отъезде во Францию и дружбе с Киркоровым.

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