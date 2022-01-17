/ фото: https://www.instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич продолжает радовать фанатов фото своего отдыха в Африке. На этот раз она запостила серию снимков с пляжа, где позирует в ярко-розовом купальнике.

Фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе - Акуна Матата. Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает "Ангел", теперь так представляюсь всем на Занзибаре", - подписала Огневич серию фото.

Читайте также"Девочки, не завидуйте": Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки"Она также отметила, что во время поездки, во время которой встретила свое 36-летие, очень многое открыла в себе и для себя, но не уточнила о чем именно идет речь.

На опубликованных снимках певица позирует в ярком раздельном купальнике, который подчеркивает ее фигуру, а также демонстрирует многочисленные переводные тату, которыми украсила себя артистка.

Певица сфотографировалась без макияжа и укладки и поклонники отметили в комментариях ее естественную красоту. "Красотка", "Конфета", "Очень женственная", "Очаровательная", "Фигура супер", "Татушка неплохая", - пишут фанаты.

Фото Огневич 17 января 2022
Фото Огневич 17 января 2022
Фото Огневич 17 января 2022
Фото Огневич 17 января 2022
Фото Огневич 17 января 2022
Фото Огневич 17 января 2022
Фото Огневич 17 января 2022
Фото Огневич 17 января 2022

Напомним, ранее Огневич написала послание себе в честь дня рождения.

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