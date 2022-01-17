Певица продолжает постить фото своего отдыха на Занзибаре.

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич продолжает радовать фанатов фото своего отдыха в Африке. На этот раз она запостила серию снимков с пляжа, где позирует в ярко-розовом купальнике.

Фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе - Акуна Матата. Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает "Ангел", теперь так представляюсь всем на Занзибаре", - подписала Огневич серию фото.

Читайте также"Девочки, не завидуйте": Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки"Она также отметила, что во время поездки, во время которой встретила свое 36-летие, очень многое открыла в себе и для себя, но не уточнила о чем именно идет речь.

На опубликованных снимках певица позирует в ярком раздельном купальнике, который подчеркивает ее фигуру, а также демонстрирует многочисленные переводные тату, которыми украсила себя артистка.

Певица сфотографировалась без макияжа и укладки и поклонники отметили в комментариях ее естественную красоту. "Красотка", "Конфета", "Очень женственная", "Очаровательная", "Фигура супер", "Татушка неплохая", - пишут фанаты.

Напомним, ранее Огневич написала послание себе в честь дня рождения.

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