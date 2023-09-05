Уже пять лет она борется с онкологией.

Канадская супермодель Линда Евангелиста последнее время старалась держаться подальше от публики и журналистов из-за того, что она очень изменалась.

Однако, когда в ее жизни наступил этап принятия себя, она решилась рассказать общественности свою историю. Как оказалось, пять лет она скрывала, что больна онкологией.

После новости о том, что у нее рак груди, супермодель 90-х решилась на операцию по удалению двух молочных желез. Однако в прошлом году у нее случился рецидив.

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"Я без колебаний избрала двойную мастэктомию, потому что я хотела оставить все это позади и не иметь с этим дела. Я хотела жить и не собиралась разрешить раку груди убить меня", - сказала Линда в интервью The Wall Street Journal.

После того, как рак к ней вернулся, модель была готова на все, чтобы сохранить себе жизнь.

"Я сказала врачу: "Выкопайте дыру в моей груди. Я не хочу, чтобы это выглядело хорошо. Я хочу, чтобы вы провели раскопки. Я хочу увидеть дыру в своей груди". Вы понимаете меня? Я не умру от этого... Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я в настроении праздновать", - добавила Евангелиста.

Чем известна Линда Евангелиста

Линда Евангелиста участвовала во множестве рекламных кампаний, самыми незабываемыми из которых стали реклама "Opium" от Yves Saint Laurent и "Fidji" от Guy Laroche. Затем было сотрудничество с Calvin Klein, Chanel, Chloé, Versace, Ralph Lauren.

Она стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии. Ей принадлежит крылатая фраза, впоследствии растиражированная всеми изданиями: "Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов".

Модель прервала свою профессиональную карьеру в 2016 году.

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