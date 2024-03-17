Она верит, что сможет преодолеть болезнь.

Известная певица Селин Дион, которая массово отменила все свои концерты из-за неизлечимой болезни, рассказала, как сейчас чувствует себя.

Ранее была информация от ее сестра Клодетт, что исполнительнице стало хуже и она едва передвигается, но не хочет пользоваться инвалидной коляской. Однако недавно Дион опубликовала у себя в Instagram фото с сыновьями и отметила, что ее болезнь действительно не дает пока возможности вернуться на сцену, однако звезда верит в свою победу над ней.

Свой сложный опыт борьбы с заболеванием Селин описала так:

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"Как многие из вас знают, что осенью 2022 года у меня диагностировали синдром мышечной скованности - сложное заболевание центральной нервной системы, которое вызывает спазмы мышц. Борьба с этим аутоиммунным заболеванием - это для меня одно из самых тяжелых испытаний, но я по-прежнему полна решимости как-то вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно".

Она поблагодарила своих детей и поклонников за внимание и любовь. Также выразила поддержку всем тем, у кого подобный диагноз.

"Я хочу, чтобы вы знали - вы можете преодолеть его. Мы сможем преодолеть его", - подчеркнула Дион.

Напомним, ранее известная американская актриса Оливия Манн впервые рассказала об удалении молочных желез.

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