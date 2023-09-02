Дион живет в Лас-Вегасе, певица уповает на врачей и спортивного терапевта.

Появилась информация о состоянии 55-летней канадской певицы Селин Дион, которая в прошлом году отменила свои концерты из-за неизлечимой болезни. Звезда продолжает лечение, а родственники находятся рядом с ней.

Сестра Дион, 74-летняя Клодетт, рассказала о состоянии звезды изданию HELLO! Canada. Она заявила, что артистка прилагает все усилия, пытаясь выздороветь. Сестра называет Дион сильной женщиной.

"Это болезнь, о которой мы так мало знаем. Бывают спазмы, их невозможно контролировать. Знаете, как люди часто вскакивают по ночам из-за судорог в ноге? Немного так, но во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль", - отметила Клоддет.

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Дион живет в Лас-Вегасе, певица уповает на врачей и спортивного терапевта. А вся ее семья лишь верит, что ученые сумеют найти лекарство от болезни певицы.

Что известно о болезни Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года певица со слезами на глазах обратилась к своим фанатам. Она отменила концерты и рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания - редкого "синдрома мышечной скованности".

Из-за него у Дион начались спазмы, боли в мышцах, она потеряла способность петь. Помимо этого, в дальнейшем болезнь может привести к тому, что певица лишится возможности передвигаться и самостоятельно есть.

В 2023 году Дион планировала вернуться на сцену. Она снялась в новом фильме и анонсировала мировое турне. Однако весной певица признала, что не справилась с проблемами со здоровьем, а потому отменяет все запланированные выступления.

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